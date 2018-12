De derby waar 'love story' Vanderhaeghe begon 26 december 2018

Vier jaar geleden, op 23 november 2014, won KV Kortrijk met 3-1 van Zulte Waregem. Coach Yves Vanderhaeghe (48) werd alom geprezen, hij moest na afloop overal handjes schudden in de receptiezaal en... ontmoette er Catherine Pype (33). Ze werd zijn levensgezellin. Vandaag is het weer helemaal zoals toen: hij staat beneden voor de bank, zij zit als fervente rood-witte fan in de tribune.

