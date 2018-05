De Decker stapt op bij MR 08 mei 2018

00u00 0

Minister van Staat en oud-senaatsvoorzitter Armand De Decker verlaat de MR. Dat bevestigt partijvoorzitter Olivier Chastel. De Decker is door het gerecht in Bergen in verdenking gesteld wegens "ongeoorloofde beïnvloeding" in het dossier Kazachgate. Dat draait vooral rond de manier waarop de wet op de verruimde minnelijke schikking - de zogenaamde afkoopwet - in 2011 tot stand is gekomen. Volgens de procureur-generaal van Bergen zijn er "ernstige aanwijzingen" dat De Decker zijn functie als vicevoorzitter van de Senaat en burgemeester van Ukkel misbruikt heeft. "Met als doel om een uitspraak te krijgen in het voordeel van zijn cliënt Patokh Chodiev (De Decker maakte deel uit van het advocatenteam van Chodiev, red.) en om een vermelding op het strafblad te vermijden", aldus de procureur-generaal.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN