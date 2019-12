Exclusief voor abonnees De dapperste 92 THOMAS DE GENDT 17 december 2019

"Weet je wat het is met Thomas De Gendt? Hij geeft iedereen hoop." Zo vatte een collega het mooi samen, na de achtste etappe in de Tour. De Gendt (33) is niet de snelste renner, ook niet de meest explosieve, of de sterkste, of de beste klimmer, maar hij pakte deze zomer wel de mooiste zege van allemaal. De rit was 200 kilometer lang, ging over zeven beklimmingen en telde 4.000 hoogtemeters. De Gendt ging - letterlijk - na drie seconden in de aanval. Zot! Het draaide uit op een secondespel tegen Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe, het nummer één van de wereld, maar De Gendt hield stand. Op z'n De Gendts: blijven duwen, blijven duwen, blijven duwen... En zo zie je maar: soms hoef je niet de snelste, de sterkste of de beste te zijn. Maar gewoon de dapperste. (BA)

