De dag dat heel Vlaanderen de Ronde won

Normaal had op deze plek een foto gestaan van de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Iemand met beenharde kuiten, een verwrongen grimas, misschien een ongecontroleerde traan van ontroering. Maar vandaag komt die plek ú toe. De 'Ronde tegen Corona': we wonnen hem gisteren allemaal samen. Hoe we in ons kot bleven en vanuit dat kot een grote boodschap van solidariteit het luchtruim in stuurden: het was hartverwarmend. Vlaanderens mooiste? Vlaanderen op z'n allermooist. (VSH)

