De Croo wil economische put vanaf 4 mei beginnen te dempen 17 april 2020

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) werkt samen met de Economic Risk Management Group en de exit-groep aan een "veilige en planmatige heropening" van bedrijven. De minister heeft de ambitie om de productie vanaf 4 mei geleidelijk aan weer op gang te brengen. "Dat is de beste maatregel die we kunnen nemen om de put niet onnodig diep te laten worden", zei de minister gisteren in het federaal parlement. Tegen de volgende Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 24 april wil De Croo daarover duidelijkheid scheppen. Voor elke sector wordt een plan opgesteld in welke omstandigheden en binnen welke timing ze activiteiten kunnen heropstarten. Bepaalde sectoren zullen dus niet meteen op volle kracht kunnen draaien, maar bijvoorbeeld slechts aan 50 procent van de normale activiteit. (FME)

