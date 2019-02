De Croo waagt zich met de lach in bevrijd IS-gebied 21 februari 2019

Als eerste Europese minister trok Alexander De Croo (Open Vld) gisteren naar bevrijd IS-gebied in Irak. In Mosoel bezocht hij onder meer een basisschooltje. "Hier zijn meisjes van 11 à 12 jaar die nog niet veel anders gezien hebben dan oorlog. Maar school en onderwijs kunnen hen een nieuw perspectief geven", verklaarde de minister van Ontwikkelingssamenwerking. "Deze school toont ook aan dat het normale leven opnieuw opstart. En dat is een prioriteit"

