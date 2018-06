De Croo: "Vierde speler op telecommarkt nodig, want consument betaalt nu te veel" Isolde Van Den Eynde

13 juni 2018

06u15 0 De Krant Minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) wil een deel van het mobiele netwerk vrijhouden voor een nieuwe speler. De kans bestaat dus dat Proximus, Telenet en Orange er een concurrent bij krijgen.

In het voorjaar van 2019 worden de frequenties voor het mobiele netwerk 4G en het nog snellere 5G geveild. De drie bekende telecomproviders nemen het grootste deel van het net in en zullen opnieuw bieden. Maar een deel wordt voor hen afgeschermd en voorbehouden voor een nieuwe provider.

De Croo gelooft dat hij alleen zo de telecommarkt kan openbreken en vervolgens de prijs voor de consument kan laten dalen. "Want die betaalt vandaag te veel", stelt hij vast. De liberaal zag onder andere in Frankrijk en Scandinavische landen hoe een vierde operator de prijs naar beneden duwde. Het is nu of pas in 2039, want de veiling verdeelt het veld voor 20 jaar.

De veiling moet de schatkist ongeveer 700 miljoen euro opleveren. Die opbrengst gaat naar schuldafbouw, een deel gaat naar de gemeenschappen. Vrijdag legt De Croo zijn voorstel voor aan de ministerraad. (IVDE)

