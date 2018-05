De Croo sleutelt aan overheids-app 07 mei 2018

00u00 0

Er komt een app van de overheid die alle informatie over onder meer pensioenen en belastingen samenbrengt. Dat kondigt minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) aan. "Vandaag zijn er al heel wat initiatieven die ons leven een stuk eenvoudiger kunnen maken, zoals Tax-on-web, MyPension, MyCareer of Student@work. Maar we moeten die nu allemaal samenbrengen. Hoeveel dagen kunt u nog werken? Hoe staat het met uw belastingcontrole? Al die informatie komt op één scherm. Het zal een enorme stap vooruit zijn", aldus De Croo. De toepassing krijgt de naam BeApp en moet eind dit jaar klaar zijn.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN