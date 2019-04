Exclusief voor abonnees De Croo ontpopt zich ook in VS tot opperfeminist 12 april 2019

00u00 0

Minister Alexander De Croo (Open Vld) staat nu ook in de Verenigde Staten bekend als volbloed feminist. In Washington D.C. nam hij deel aan een conferentie van het Institute for Women's Policy Research, ter promotie van de Engelse vertaling van zijn boek 'De eeuw van de vrouw'.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen