De Croo maakt 5 miljoen euro vrij voor vaccin

Alexander De Croo (Open Vld) maakt 5 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. "Als we mensenlevens willen redden, moeten we ook de ontwikkeling van vaccins versnellen", aldus De Croo. Het bedrag gaat naar de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), een internationale samenwerking van publieke en private partners die is opgericht na de ebola-epidemie. Het CEPI verzamelt momenteel middelen om het aantal kandidaat-vaccins uit te breiden, zodat de kans op succes vergroot. De ambitie is om binnen vier maanden met klinische studies te beginnen. Daarna zouden minstens drie mogelijke vaccins voor Covid-19 ter goedkeuring en registratie aan de geneesmiddelenautoriteiten voorgelegd worden. Gerenommeerd microbioloog en stuwende kracht achter CEPI Peter Piot is alvast blij met de Belgische steun. "Pas als we een veilig en effectief vaccin ontwikkelen, hebben we het virus overwonnen. Deze bijdrage zal de zoektocht versnellen." (FME)

