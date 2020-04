Exclusief voor abonnees De Croo: "Horeca wordt absoluut niet eenvoudig" 24 april 2020

"Het wordt een marathon voor ons allemaal, maar in de horeca wordt het absoluut niet eenvoudig." Dat zei Open Vld-vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) op Radio 1. "We hebben maatregelen genomen om bedrijven erdoor te helpen, maar het zou kunnen dat bepaalde sectoren een langere sluiting tegemoet gaan. Dan zullen we kijken welke bijkomende maatregelen we moeten nemen." De exit zal gefaseerd en gecontroleerd zijn, aldus De Croo. Matthias De Caluwe, de CEO van Horeca Vlaanderen, benadrukt dat een heropening veilig moet gebeuren. "Openen en daarna opnieuw in lockdown moeten gaan: dat zou dramatisch zijn." De overheid overlegt met de vakvereniging om tot een protocol van heropstart te komen. "Met een tijdlijn en specifieke steunpakketten. De ondernemers, het personeel en de klanten willen nu vooral duidelijkheid en een tijdskader."

