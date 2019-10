Exclusief voor abonnees De Croo: "Europese begrotingskritiek is wake-upcall" 23 oktober 2019

00u00 0

De Europese Commissie is niet tevreden met het ontwerp van de Belgische begroting voor volgend jaar. Omdat de regering in lopende zaken zit, diende ze een voorlopige begroting in die gebaseerd is op ongewijzigd beleid. Europa waarschuwt dat daardoor het tekort op de begroting oploopt en vraagt dus inspanningen. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) noemt de Europese kritiek een wake-upcall om zo snel mogelijk een regering te vormen. "Europa zegt niet dat het kalf is verdronken. Maar wie denkt dat men de luxe heeft om met de voeten te slepen, vergist zich schromelijk. Hoe langer men wacht om een volwaardige regering te vormen, hoe meer begrotingswerk men in te halen heeft en hoe moeilijker het wordt om ze tijdig terug op orde te krijgen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen