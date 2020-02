Exclusief voor abonnees De Croo brengt blitzbezoek aan VN 27 februari 2020

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) is in New York om de VN-Veiligheidsraad in goede banen te leiden. Gisteren stapte hij op het vliegtuig richting de Verenigde Staten, voor een blitzbezoek van nog geen 48 uur. Vandaag zit De Croo de Veiligheidsraad voor, die in het teken zal staan van de situatie in Syrië. Het gaat specifiek om grensovergangen waarlangs hulp gestuurd kan worden naar delen van het land die niet onder controle zijn van president Bashar al-Assad. De Croo leidt die zitting omdat ons land momenteel voorzitter is van het belangrijkste VN-orgaan. Vanavond keert hij alweer terug naar België.