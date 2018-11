De Crem wil zijn 390.000 euro wel Welles-nietesspelletje rond uittredingsvergoedingen 22 november 2018

00u00 0

CD&V'er Pieter De Crem (56) zal zijn uittredingsvergoeding opnemen wanneer hij volgend jaar het parlement verlaat. Dat kondigde hij gisteren aan in het Radio 1-programma 'De ochtend'. "Ik ben nooit in de politiek gegaan voor het geld. Ik ben ambtenaar geweest, loontrekkende en ik heb al mijn bijdragen betaald. Ik heb me op alle vlakken volledig ingeschreven in de logica van parlementslid. Ik heb gezien dat er een regeling is, en ik zal daarvan gebruikmaken." Een carrière van zowat 25 jaar geeft hem recht op 390.000 euro bruto.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN