Exclusief voor abonnees De Crem wil CD&V radicaal veranderen: de standen moeten aan banden Astrid Roelandt

15 juli 2019

05u00 0 De Krant Het moet radicaal anders bij CD&V, vindt ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Stap 1: een nieuwe voorzitter, die de invloed van standenorganisaties als beweging.net en de Boerenbond aan banden legt. Stap 2: duidelijke standpunten.

"Geen verhaal, te wollig, te weinig concreet en de perceptie van een 'loserpartij'." Dat is het harde oordeel van de Oost-Vlaamse CD&V-jongeren over hun partij en waarom het zo misging op 26 mei. "CD&V is bang om standpunten in te nemen, uit vrees om iemand tegen de schenen te schoppen", klinkt het.

"Een analyse die ik ook had kunnen maken", zei ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem gisteren in 'VTM Nieuws'. "CD&V moet recht op doel afgaan en de zaken benoemen zoals ze zijn. We moeten een echte volkspartij zijn met duidelijke standpunten." En die mogen wat rechtser, vindt De Crem, samen met Hendrik Bogaert nog één van de laatste nationale CD&V-boegbeelden op rechts. "Wij hebben te vaak een syndicale agenda verdedigd", aldus De Crem. Al slaat hij ook mea culpa, omdat hij "er niet in slaagde om de top daarvan te overtuigen".

Resoluut knippen

Een nieuwe voorzitter moet het tij doen keren. Iedereen kijkt in de eerste plaats naar 'reddende engel' Hilde Crevits. De Crem blijft op de vlakte. "Bij ons kiezen de leden een voorzitter, op basis van een programma", reageert hij droogjes. "Maar het zal een radicale koerswijziging moeten zijn." Opvallend: hij sluit zelf niet uit om kandidaat te zijn, hoewel hij eerder zijn nationale afscheid aankondigde. "Ik zeg niet ja en niet nee", aldus De Crem. "In ieder geval zal er intern een belangrijke stap gezet moeten worden: de band met de standenorganisaties moet resoluut worden doorgeknipt."

Die standen - beweging.net, Boerenbond en in mindere mate Unizo - hebben binnen de partij nog altijd veel te zeggen, zowel wat concrete dossiers als lijstvorming betreft. De Crem vraagt zich af waarom de partij dat nog toelaat, terwijl de christelijke vakbond tegelijk oproept om niét op CD&V te stemmen.

De partijtop wenst niet te reageren op de analyse van De Crem. Er wordt benadrukt dat er momenteel een 12-koppige werkgroep - de twaalf apostelen, hoor je weleens - bezig is met een grondige analyse van het verkiezingsresultaat en dat die resultaten afgewacht worden.

N-VA moet erbij

De Crem herhaalde gisteren ook dat CD&V niet in een federale regering stapt zonder N-VA. "Ik zie dat in deze regeringsvorming een paars motorblok vorm krijgt, met een groen stuur", aldus De Crem. "Maar het is voor ons onhoudbaar, niet werkbaar en niet wensbaar om deel uit te maken van een paars-groene coalitie." Liberalen, socialisten en groenen hebben samen een zeer nipte meerderheid in de Kamer. CD&V erbij nemen zou die meerderheid stabieler maken, maar De Crem zegt dus njet. "PS-voorzitter Di Rupo wil zijn eigen financieringswet opnieuw herzien. Dus is waakzaamheid geboden voor Vlaanderen. Dat kan niet zonder Vlaamse meerderheid in de federale regering", zegt De Crem, die vicepremier was in de (Vlaamse minderheids-)regering-Di Rupo. Zonder N-VA is een Vlaamse meerderheid onmogelijk. Maar N-VA is wel aan zet en moet met de PS aan tafel, vindt hij. "Het is al te gemakkelijk als ze als grootste partij van Vlaanderen niet in de meerderheid zou zitten."

Genoeg gewacht

Ook voor de Vlaamse formatie zit De Crem de N-VA achter de veren. "Ik denk dat de startknop vanaf deze week opnieuw ingedrukt zal worden." Bart De Wever pauzeerde de Vlaamse onderhandelingen tot eind juli, omdat hij eerst federaal meer duidelijkheid wil. Maar volgens De Crem is er genoeg gewacht, zeker omdat de Waalse en Brusselse formaties al veel verder staan. De Wever is intussen terug van een burgemeestersbijeenkomst in Colombia en moet volgens De Crem zo snel mogelijk een Vlaamse regering vormen.