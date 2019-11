Exclusief voor abonnees De Crem richt taskforce op om plofkraken in te dijken 06 november 2019

Er komt een taskforce die moet helpen om de golf van plofkraken in ons land in te dijken. Die moet zorgen voor een betere informatie-uitwisseling tussen banken, politie en gerecht, én tussen België en Nederland. Dat is gisteren beslist op een overlegmoment op het kabinet van minister van Binnelandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

