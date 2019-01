De Crem over Molenbeek: "Politie heeft fouten gemaakt" 07 januari 2019

De politie heeft inschattingsfouten gemaakt bij de rellen tijdens nieuwjaarsnacht in Molenbeek. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) gezegd in 'VTM Nieuws'. "De voorbereiding en de planning in de nacht van 31 december op 1 januari was totaal onvoldoende, en men heeft oorspronkelijk geen versterking gevraagd. Nochtans was er een permanentie in Brussel Hoofdstad met vertegenwoordigers van verschillende politiezones en van de federale politie, want er waren ook andere activiteiten op het Brusselse grondgebied - zoals het vuurwerk aan de Heizel. Men wist dus dat men versterking kon krijgen, maar die heeft men niet aangevraagd. Pas wanneer de rellen zijn uitgebroken, is er versterking gevraagd. Die is onmiddellijk ter plaatse gekomen en men heeft gezegd dat het voldoende was, wat dus duidelijk ook een inschattingsfout was."

