Exclusief voor abonnees De Crem organiseert zelf debat tussen kandidaat-voorzitters 08 november 2019

Zelf is hij geen kandidaat-voorzitter, maar dat belet minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) niet om zich te blijven verzetten tegen de partijstrategie. Deze en volgende week laat CD&V de zeven kandidaten debatteren in alle Vlaamse provincies, telkens achter gesloten deuren. Alleen leden zijn welkom, de pers wordt geweerd. Op vraag van de militanten, klinkt het, maar ook om een zo gelijk mogelijk speelveld te creëren. De partij wil vermijden dat de ene meer media-aandacht krijgt dan de andere. De Crem trekt zich daar niets van aan en organiseert zondag zijn eigen 'open voorzittersdebat' in Aalter, waarop iedereen welkom is en vragen kan stellen. Alle zeven de kandidaten hebben hun aanwezigheid al bevestigd. (ARA)

