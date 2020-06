Exclusief voor abonnees De Crem legt verantwoordelijkheid voor racismebetoging volledig bij Brussel 11 juni 2020

00u00 0

In de Kamercommissie kreeg minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) een hoop vragen over de gewelddadige afloop van de betoging van zondag in Brussel. De Crem benadrukte dat het de Brusselse burgemeester Close (PS) en Brussels minister-president Vervoort (PS) zijn geweest die de betoging hebben toegelaten. "Hij (de burgemeester, red.) moet in overleg met de organisatoren het gevaar inschatten en de nodige maatregelen nemen", aldus De Crem. "De gouverneur kan waar nodig bijsturen en in laatste instantie kan ik zelf als minister van Binnenlandse Zaken ingrijpen. De minister-president heeft geen signalen gegeven dat er problemen zouden zijn."