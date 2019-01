De Crem komt toch op, Dalle naar Vlaams Parlement 23 januari 2019

Pieter De Crem zal dan toch de Oost-Vlaamse Kamerlijst trekken voor CD&V. "Er is nood aan een daadkrachtig beleid van rechten en plichten", zegt hij. Voor nieuwjaar maakte hij nog bekend dat hij na 26 mei zou stoppen met nationale politiek. Maar zijn onverwachte promotie van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel naar minister van Binnenlandse Zaken na het vertrek van N-VA uit de regering, deed hem op zijn stappen terugkeren. Zeker nu Kris Peeters de wijk neemt naar Europa, is de positie van De Crem versterkt. De algemene vergadering van CD&V hakte ook knopen door over de lijsttrekkers in de hoofdstad. Brussels minister Bianca Debaets trekt de lijst voor het Brussels Parlement, kersvers senator en belofte Benjamin Dalle wordt de Brusselse lijsttrekker voor het Vlaams Parlement, wat hem grote kans geeft op een zitje. Sabine de Bethune neemt vrede met de onverkiesbare koppositie op de Brusselse Kamerlijst. (DDW)

