De Crem haalt uit naar Jambon en Francken: "Waar waart ge?" 25 oktober 2019

In de Kamer kon minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) geen bijkomende informatie verschaffen over het drama in Essex. Wel wees hij N-VA'ers Jan Jambon en Theo Francken met de vinger. "Ik heb bij mijn aantreden personeel van andere diensten naar West-Vlaanderen moeten verplaatsen, want de beloofde capaciteit was niet gerealiseerd", zei De Crem. "Mijn vraag is: waar waart ge? Ge waart er niet op het moment dat ge het kon doen", sneerde hij naar Francken. Kamerlid Christoph D'Haese (N-VA) riep De Crem nadien op werk te maken van een akkoord met het Verenigd Koninkrijk rond de transmigratie, een initiatief van Jambon en Francken dat destijds niet rond is geraakt. "Wat wij vragen is: sluit die deal. Dan moeten we niemand stigmatiseren in dit schrijnende verhaal." In 'Villa Politica' voegde Francken er nog aan toe dat het nu hét moment is om Europees geld te vragen om de bewaking van de haven van Zeebrugge te versterken. (ARA)

