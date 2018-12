De Crem al gebeld nog voor Jambon weg was 11 december 2018

"Op het moment dat het migratiepact op de agenda van de ministerraad stond, waren de opvolgers voor onze ministers al gebeld." Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteren in 'Terzake'. "Ik heb tig keer gevraagd om het migratiepact te agenderen (op de ministerraad, red.). Dat heeft men niet gedaan, behalve om ons buiten te zetten." Volgens De Wever was de telefoon naar Pieter De Crem, die Jan Jambon opvolgt als minister van Binnenlandse Zaken, al gebeurd. "Dus men heeft toch met mijn voeten gespeeld", aldus De Wever. "Die cinema had men mij eerlijk gezegd wel mogen besparen." Al was natuurlijk al lang duidelijk dat de ministerraad niet tot een oplossing zou komen, en dat N-VA de regering zou verlaten. (ARA)

