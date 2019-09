Exclusief voor abonnees De Condé wil verhaal halen bij ref 14 september 2019

Charleroi kwam op voorsprong na een strafschopgoal van Morioka. Ref Verboomen legde de bal op de stip na uiterst licht contact van doelman Coucke met Fall. De VAR oordeelde dat het geen 'clear error' was van de scheids en liet begaan. Kort voor die bewust fase liet Verboomen een overtreding op Paintsil ongemoeid en dat zette kwaad bloed bij technisch directeur Dimitri de Condé. In die mate zelfs dat hij tijdens de rust verhaal wilde halen bij de ref in de neutrale zone. Daar werd hij kordaat de deur gewezen door de algemeen directeur van Charleroi, Pierre-Yves Hendrickx. "Mensen die niets te zoeken hebben in de neutrale zone, moeten daar ook niet zijn", zei die. "En al zeker niet als ze verhaal willen halen bij de ref." Technisch gezien niet helemaal correct, want De Condé heeft als bestuurder wel toegang tot de neutrale zone en de kleedkamer. (AR)

