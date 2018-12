De Condé: "Verwacht geen drukke maand januari" VISTA! 04 december 2018

00u00 0

Schrik voor een leegloop in de wintermercato heeft hij niet. Dimitri de Condé (43), technisch directeur van competitieleider Racing Genk, was gisteren de centrale gast in VISTA! "Ik verwacht geen drukke maand januari. De zomer zou daarentegen wel eens heel hectisch kunnen worden. Op een bepaald moment kom je in gesprekken en voel je dat het over kan zijn." De Genkse fans houden hun hart vast. "Maar wanneer die sterkhouders vertrekken, zal Racing Genk niet ineen vallen. Er staan nog wat jongens op de deur te kloppen. We hebben in de zomer al spelers als Fiolic en Piotrowski gehaald." Terwijl De Condé in onze studio vertoefde, ontving coach Philippe Clement de Trofee Raymond Goethals. "Voor mij is dat geen verrassing. Clement heeft verschillende kwaliteiten, maar is vooral een winnaar. Hij is gepassioneerd en brengt dat over op de groep. Zijn grootste verwezenlijking? Het geloof dat hij in de groep heeft gepompt. Philippe gaat altijd uit van de eigen kwaliteiten - da's heel knap. Soms zijn de jongens nog wat te braaf voor mekaar. Dat probeert Clement erin te krijgen. Hij wil dat iedereen altijd voluit gaat en is daar extreem scherp in." Nog dit: Genk zal in januari geen nieuwe doelman aantrekken. Nordin Jackers (21) moet dan het tijdelijke vertrek van eerste doelman Danny Vukovic opvangen. Vukovic trekt met Australië naar de Asian Cup. Hij mist zo onder meer de derby op Stayen tegen STVV. (MH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN