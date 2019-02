De Condé praat in New York over Pozuelo 16 februari 2019

Technisch directeur van Racing Genk Dimitri de Condé reist vandaag naar New York. Hij gaat er praten met Ali Curtis, de algemeen manager van FC Toronto, en een delegatie van de MLS (Major League Soccer) over de transfer van Alejandro Pozuelo. Toronto hoopt de Spanjaard nog altijd per direct naar Canada te halen, zónder juridische getouwtrek. Maar Genk is niet van plan zijn draaischijf zomaar te laten vertrekken. Volgens hen treedt de clausule in Pozuelo's contract, waarin staat dat hij voor een gelimiteerd bedrag van 8 miljoen euro kan vertrekken, pas op 14 juni weer in werking. Iets wat in zijn entourage betwist wordt. Mogelijk probeert Genk Toronto ervan te overtuigen Pozuelo het seizoen in België te laten volmaken om hem dan vanaf mei over te nemen. De vraag is of Toronto tot dan wil wachten. (KDZ)

