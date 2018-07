De Condé: "Als er niemand meer vertrekt, komt er niemand meer bij" 28 juli 2018

Terwijl de meeste clubs nog speuren naar enkele zeldzame profielen, kunnen ze in Genk al rustig aftellen naar het einde van de transferperiode. Technisch directeur Dimitri De Condé heeft zijn zaakjes al mooi op orde. Colley, Schrijvers en Buffel verlieten de club en de uitleenbeurt van Mata kreeg geen verlengstuk. Maar het lijstje met nieuwkomers werd al keurig afgevinkt. "De dossiers die we wilden afronden, kregen we ook rond", zegt De Condé. "Lucumi was de moeilijkste en hij liet ook het langst op zich wachten. Voor Paintsil hadden we veel concurrentie. We hadden nog een soort van breekijzer nodig en dat hebben we gevonden in Gano. Een Belg die de trainer nota bene goed kent. Van Piotrowski ben ik zelf overtuigd dat hij veel potentieel heeft en voor de jonge Screciu zien we nog veel groeimarge. Daarmee zijn onze inkomende transfers al afgerond. Als er niemand meer vertrekt, komt er niemand meer bij." Terwijl de verwachtingen vorig seizoen hoog waren, wordt Genk dit seizoen niet echt bij de titelkandidaten gerekend. "Intussen is het geen geheim meer dat we vorig jaar op dit moment niet klaar waren. De meeste jongens keerden na een zware Europese campagne vermoeid terug uit vakantie en we kregen met een stortvloed aan blessures te maken. Nu heb ik het gevoel dat de groep veel scherper staat. Iedereen zit goed in zijn vel en we stappen met een lekker gevoel de competitie in. Als we ons niveau halen, kunnen we elke ploeg in België aan. De ambitie is om play-off 1 te halen en dit keer niet in een positie van waaruit we niet meer echt een rol van betekenis kunnen spelen." (SJH)

