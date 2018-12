De Clercq schuift Peeters aan de kant Broedermoord bij Open Vld Gent 17 december 2018

Coup de théâtre bij de liberalen in Gent. De ervaren Christophe Peeters grijpt tegen alle verwachtingen in naast een schepenambt, zo bleek afgelopen weekend bij de voorstelling van het nieuwe stadsbestuur. Nochtans had de uittredende schepen van Financiën en Feestelijkheden bij de gemeenteraadsverkiezingen meer dan dubbel zoveel stemmen gehaald als partijgenoot Sami Souguir, die wel schepen wordt. Bovendien staat Peeters bij vriend en vijand bekend als een bekwaam en intelligent politicus. Hij was 18 jaar schepen voor Open Vld in Gent. In het verleden zette Christophe Peeters zich - ook publiekelijk - af tegen 'stamboomliberaal' Mathias De Clercq, de nieuwe burgemeester van zijn stad. (YDS/VDS)

