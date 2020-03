Exclusief voor abonnees De Camargo dicht bij nieuw contract 05 maart 2020

KV Mechelen en Igor de Camargo zijn er bijna uit. De Braziliaanse Belg, die in mei 37 wordt, kan bijtekenen voor één jaar. Verwacht wordt dat de onderhandelingen deze week nog afgerond worden. De Camargo was dit seizoen al goed voor negen goals en is topschutter van Malinwa. De onderhandelingen met andere spelers met een aflopend contract - onder anderen Castro, Swinkels, Tainmont en Corryn - zullen hoogstwaarschijnlijk pas na de reguliere competitie in een stroomversnelling komen.