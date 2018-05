De Buyst traint weer 16 mei 2018

Jasper De Buyst (24) zit weer op de fiets. De renner van Lotto-Soudal kwam zaterdag hard ten val na afloop van de vijfde rit in de Vierdaagse van Duinkerke - hij viel in een afdaling richting ploegbus - maar lijkt niet al te veel last meer te hebben van zijn blessures. "Het was een lelijke val, maar ik ben opnieuw aan het trainen", zegt hij. "Mijn gezicht is al minder gezwollen dan in de eerste uren na de crash. Het geneest snel. Het moeilijkste is dat ik niet normaal kan eten doordat ik een paar tanden heb gebroken en kwijt ben. Maar vrijdag wordt mijn gebit gerepareerd. Ik denk dat ik snel weer zal kunnen koersen."

