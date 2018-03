De burgers lossen het op LVDK op maandag 19 maart 2018

Het Sint-Ritacollege in Kontich is een typische kampeerschool waar ouders geduldig aanschuiven om hun kind ingeschreven te krijgen in hun voorkeurschool. Zo ging het er al jaren aan toe in maart. Tot nu: drie ouders hadden een systeem met volgnummers bedacht, erkend door de school. Dit jaar moesten ze niet langer de kou trotseren, maar zich met hun nummer twee keer per dag melden. Probleem opgelost.

