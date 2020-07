Exclusief voor abonnees De burgemeester is bang 10 04 juli 2020

'De Schuer' heeft zijn ziel verkocht aan de duivel! Dat is de teneur in de pers wanneer de organisatie van TW in 1993 Metallica als hoofdact aankondigt. Omdat de lokale jeugdbeweging de burgemeester van Rotselaar heeft wijsgemaakt dat daar vodden van gaan komen, moet Herman Schueremans het komen uitleggen. "Er was inderdaad de nodige zenuwachtigheid bij de gestelde machten", zegt hij in het boek 'Rock Werchter - sinds 1975'. "Maar ik was er gerust op. Ik voelde dat het ging werken." Metal classics als 'Master of Puppets' en 'Seek And Destroy' deden tienduizenden monden openvallen. Met hits als 'Nothing Else Matters' en 'Enter Sandman' in de bisrondes kookten ze Werchter helemaal gaar. Een concert als een kopstoot. En dan te zeggen dat ze er bijna niet eens geraakt waren. "Onderweg viel ons busje stil", aldus gitarist Kirk Hammett. "We zijn dan maar beginnen liften. Twee Belgische fans hebben ons gevoerd. Die konden maar niet geloven dat ze ons langs de weg zagen staan." (DB)

