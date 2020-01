Exclusief voor abonnees De burgemeester bibbert 20 januari 2020

Samen met 500 andere dappere ijsberen heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zich in het koude water van de zwemvijver in het Boekenbergpark in Deurne gewaagd. De N-VA-voorzitter droeg daarbij een toepasselijke zwembroek: niet met ijsberen, wel met eendjes. "Gelukkig is 2020 een schrikkeljaar: dat betekent een dag langer voor het weer ijsberenduik is", grapte hij achteraf op Instagram. De Wever kwam in het gezelschap van twee van zijn kinderen. Ze hielden het iets minder dan een minuut vol in het water, dat 6,4 graden 'warm' was. (AMK)

