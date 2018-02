De Buck en Vandeweyer eruit in kwalificaties slopestyle 12 februari 2018

00u00 0

Terwijl Seppe Smits zich op het nippertje wel kon plaatsen voor de finale in de slopestyle, gingen olympische debutanten Sebbe De Buck (22) en Stef Vandeweyer (18) er zaterdag al in de reeksen uit. De Buck, die tien dagen terug nog zijn pols brak, finishte in zijn reeks pas als twaalfde, met een score van 59.40 punten. Ontgoochelend voor de snowboarder die op het WK nog vierde werd. Hij krijgt net als Vandeweyer een herkansing in de Big Air. Vandeweyer moest tevreden zijn met 33.75 punten, waarmee hij als zeventiende eindigde. (VH)