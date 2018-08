De Bruyne ziet City zes keer scoren 20 augustus 2018

De beschermende brace draagt hij nog altijd rond de knie. En uit voorzorg loopt hij nog altijd op krukken rond. Kevin De Bruyne (27) woonde gisteren Manchester City-Huddersfield bij, samen met zoon Mason Milian (2). Voor de match ging hij de spelers groeten in de kleedkamer, ook erna maakte hij er zijn opwachting. De kampioen had zijn generaal niet nodig om te imponeren. Huddersfield, met Laurent Depoitre na rust in de spits, slikte zes tegengoals. Sergio Agüero scoorde een hattrick.

