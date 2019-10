Exclusief voor abonnees De Bruyne weken out? 02 oktober 2019

Bij de Rode Duivels maken ze zich niet te veel illusies. Kevin De Bruyne staat voor onbepaalde tijd aan de kant met een liesblessure. Bij Man City willen ze de exacte onbeschikbaarheid nog niet communiceren. Mogelijk is hij weken out. De komende dagen staan er verdere onderzoeken gepland, maar bij City zijn ze pessimistisch. "De duur hangt af van hoe hij op de revalidatieoefeningen reageert", communiceert City, zonder verder in te gaan op de details. Bij zulke kwetsuren is een inschatting moeilijk te maken. Bondscoach Martínez wacht op een seintje van Guardiola, maar mogelijk moet De Bruyne ook afzeggen voor de interlands tegen San Marino en de verplaatsing naar Kazachstan. (KTH)