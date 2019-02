De Bruyne "Vijf punten achterstand op Liverpool is niks" 02 februari 2019

Het vertrouwen bij Kevin De Bruyne is groot. De middenvelder, die opnieuw naar zijn beste niveau groeit, gelooft rotsvast in een verlenging van de Premier League-titel. "Vijf punten achterstand op Liverpool is niks", meende De Bruyne in een interview met Play Sports. "Als we al onze wedstrijden winnen, eindigen we op 98 punten - twee stuks minder dan vorig jaar. Waarom zouden we daar niet in slagen? Als we willen, kunnen we iedereen kloppen." (VDVJ)