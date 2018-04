De Bruyne viert titel met Bumba 17 april 2018

Duidelijk geen wilde feestjes of kater voor Kevin De Bruyne. Een dag nadat hij met Manchester City de Engelse titel binnenhaalde, streek hij gisteren doodleuk neer in Plopsaland De Panne met zoontje Mason Milian (2) en vrouw Michèle. Op de planning: een rist attracties, de Bumba Show en uiteraard een fotomoment met Bumba himself. Wie het meest onder de indruk was van wie, laten we even in het midden.

