De Bruyne & Vertonghen in Team van het Jaar 19 april 2018

Geen verrassingen. In het PFA Team of the Year, het elftal van het Jaar verkozen door de Premier Leaguespelers, staan twee Belgen: Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen. Logisch gezien hun seizoen. De Bruyne is samen met David Silva de motor van kampioen Manchester City. Jan Vertonghen speelde een erg constant seizoen bij Tottenham en wordt opnieuw bij de beste verdedigers in de Premier League gerekend. In zijn eerste seizoen bij Tottenham, in 2012-2013, haalde hij al eens de beste elf. Voor De Bruyne is het de eerste keer. Sinds 2009-2010 stond er ieder jaar minstens één Belg in de ploeg. Zondag wordt de PFA Player of the Year verkozen: een nek-aan-nekrace tussen Salah en De Bruyne. (KTH)

