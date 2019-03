De Bruyne valt uit, interlands in gevaar 04 maart 2019

De hamstring baart zorgen. Ook bij Roberto Martínez, met het oog op de interlands tegen Rusland en Cyprus binnen drie weken. Volgens de eerste onderzoeken is de schade aan de hamstring van Kevin De Bruyne (27) niet te groot. Coach Pep Guardiola noemde het "een klein spierprobleem" en voorspelde dat zijn door blessures geplaagde Rode Duivel meerdere weken aan de kant kan staan. De Bruyne zelf was veel optimistischer: "Het is niet zo erg. Ik kwam eerder uit voorzorg naar de kant. Of ik volgend weekend kan spelen? Daar ben ik niet zeker van." De Bruyne haakte op Bournemouth nog voor rust af. Bij een pass schoot er iets in de hamstring. Hij ging meteen zitten en vroeg om zijn vervanging. Hij pikkelde op eigen kracht naar de kant. Mogelijk wil City de komende weken geen te groot risico nemen met 'KDB'. Hij was al vier maanden out met twee verschillende knieblessures. Een pechseizoen. (KTH)

