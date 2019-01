De Bruyne twijfelachtig, Kompany gretig 02 januari 2019

00u00 0

Manchester City bekijkt vandaag of Kevin De Bruyne (27) fit raakt voor de clash morgen tegen Liverpool. Op oudjaar stond de Rode Duivel alvast niet op het trainingsveld. De Bruyne heeft een klein spierprobleem. Niet abnormaal nadat hij er vier maanden tussenuit heeft gelegen. Sowieso speelde Pep Guardiola nog niet met het idee om hem op te stellen tegen Liverpool. In een match die aan 200 procent wordt gespeeld, heb je volledig fitte spelers nodig. Een intensiteit die KDB mogelijk nog niet aankan. Risico's schuwt de medische staf sowieso. De Bruyne zelf hoopt in februari zijn beste niveau te kunnen bereiken.

