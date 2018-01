De Bruyne tekent deal van zijn leven 23 januari 2018

Het hing al een tijdje in de lucht. Kevin De Bruyne (26) tekende gisteren zijn nieuwe contract bij Manchester City. De Rode Duivel gaat er de komende zes jaar gegarandeerd zo'n 300.000 euro bruto per week verdienen, basisloon plus portretrechten en tekenpremie - zaken waarvan hij zeker is. Een verdubbeling van zijn huidige salaris. Met diverse premies kan dat nog oplopen tot boven de 400.000 euro per week. City gebruikt dat prestatiegerichte voor al zijn contracten. Als spelers in 60 procent van de matchen op het veld staan, krijgen ze een extra bonus. De cijfers hiernaast zijn gebaseerd op het vorige contract van onze landgenoot, maar alle sommen (ook de bonussen) zijn verdubbeld. (KTH)

