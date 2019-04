Exclusief voor abonnees De Bruyne scoort voor het eerst in 2 maanden 04 april 2019

00u00 0

Het positiespel, of het gebrek daaraan, van Neil Etheridge speelde zijn rol. Toch deed het niets af aan de klasse van Kevin De Bruyne. Knalde vanuit een scherpe hoek Manchester City weer naar de leiding in de Premier League. Na de derde onderbreking door blessureleed komt De Bruyne stilaan onder stoom. Cardiff City, in acute degradatienood, weegt wellicht iets te licht als waardemeter. Zien wat dat zaterdag geeft op Wembley, voor de halve finales van de FA Cup. En vooral wat hij in de kwartfinale van de Champions League klaar krijgt tegen Tottenham. Het is 'money time' voor City, nog op koers voor vier prijzen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen