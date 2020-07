Exclusief voor abonnees De Bruyne: record Henry breken wordt moeilijk 13 juli 2020

Het record van Thierry Henry inhalen wordt geen makkie. Manchester City won zaterdag moeiteloos van Brighton (0-5), maar aanvoerder Kevin De Bruyne krikte zijn assistaantal niet op. Hij was wel betrokken bij een aantal goals, maar niet als laatste aangever. De Bruyne blijft zo op 18 assists. De Rode Duivel heeft nog drie wedstrijden om het record van Henry (20 assists) uit de tabellen te vegen. Veel zal afhangen van zijn coach. Roteert Pep Guardiola in midweek met het oog op de veel belangrijkere halve finale in de FA Cup volgend weekend? Alles zal van de vermoeidheidsparameters van De Bruyne afhangen. Zaterdag kwam hij voorbij het uur naar de kant. Leandro Trossard kwam amper in het stuk voor: "De Bruyne verdient voor mij de Speler van het Jaar-trofee."

