De Bruyne: "Simpeler om onder dan over muur te trappen" 29 januari 2018

Een voor in zijn 'best of' van het seizoen 2017-2018. Kevin De Bruyne zette Manchester City gisteren op rozen bij Cardiff met een listige vrijschop onder het muurtje. Ze sprongen allemaal op, terwijl de Rode Duivel de bal onder hen in het hoekje plaatste. Hebben we al eens eerder gezien van KDB. Vorig seizoen, in de thuismatch tegen Bournemouth, slaagde hij er voor het eerst in. Een ideetje toen ingefluisterd door Guardiola en zijn staf. Op Cardiff nam hij zelf het initiatief. Gelijkaardige vrijschoppen zie je wel vaker. Ronaldinho zette destijds een trend. Ook Andrea Pirlo, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Coutinho en Lionel Messi hebben er minstens een op hun dvd van mooiste goals. "Ik vond dat de muur wat dicht stond, dus dacht ik: 't Is simpeler dat ik hem eronder trap dan erover." Vista. Het was zijn tiende van het seizoen.

HLN