Exclusief voor abonnees De Bruyne op koers voor assistrecord 13 januari 2020

00u00 0

Uitmuntendheid op simpele manier afgeleverd. Over de voorzetten en passes van Kevin De Bruyne is al veel gezegd en geschreven. Op dat vlak kent hij zijn gelijke niet. Niet qua precisie, niet qua perfectie. Een passorderbedrijf. Op Aston Villa, toen de match al in een beslissende plooi lag, zette hij assists nummer 13 en 14 achter zijn naam dit seizoen. Zijn 59ste en 60ste in de Premier League. Intussen staat hij in de top 20 van de beste passeurs. Zijn ren is nog niet ten einde.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis