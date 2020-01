Exclusief voor abonnees De Bruyne naar finale 30 januari 2020

Niet te begrijpen dat Man City niet scoorde tegen Man United. Niet dat het veel uitmaakte. Na de heenmatch op Old Trafford (1-3) stond de titelverdediger al met één been in de derde finale op rij. Voor Kevin De Bruyne kan het de vierde Carabao Cup in vijf jaar worden - de minst prestigieuze Engelse beker. Matic bezorgde United de zege met een knal. Sterling en Agüero, beiden op pass van De Bruyne, zagen een treffer afgekeurd voor buitenspel. De Rode Duivel werd in het slot vervangen. Rust met het oog op wat nog komt: Tottenham zondag. (KTH)