De Bruyne na kampioenenparade: "En nu focus op het WK" 15 mei 2018

Een parade met de kampioensbeker en de League Cup door het centrum van Manchester. De 'centurions' van Manchester City sloten het seizoen gisteren af met een laatste showstukje. Zingend en dansend op het dak van de bus toonden aanvoerder Vincent Kompany, Pep Guardiola, Kevin De Bruyne en co hun bekers. "Dit was een speciaal seizoen", zei De Bruyne. "We hebben alle records gebroken, maar die 100 punten halen, in de laatste minuut, met de laatste pass, voelde toch ongelooflijk. Die drie cijfertjes doen toch iets. We behaalden de meeste punten ooit in de Premier League, in een erg sterk bezette competitie. 't Wordt moeilijk om dat volgend seizoen te evenaren. Ik kreeg zelf zondag nog die trofee voor de meeste assists in de Premier League. Mooi dat ik dat voor het tweede seizoen op rij voor mekaar krijg. Hoe meer kansen ik creëer, hoe meer mijn ploegmaats kunnen scoren. Ik denk dat spitsen graag met een type als mij samenspelen. Er is chemie. Volgend seizoen starten we weer van nul en hetzelfde herhalen wordt niet simpel. Maar eerst hebben we andere dingen aan het hoofd. De voorbereiding op het WK begint. De focus ligt de komende maanden elders." (KTH)

