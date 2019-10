Exclusief voor abonnees De Bruyne moet passen voor Zagreb 01 oktober 2019

Een klein vraagteken heet het bij Manchester City. Kevin De Bruyne (28) mist vanavond de Champions League-match tegen Dinamo Zagreb. De smaakmaker van de Premier League sloeg gisteren de laatste training over. Te veel last van de lichte enkel- en liesblessure die hij zaterdag tegen Everton opliep. Een kwartier voor tijd moest hij met een grimas naar de kant. Bij City hopen ze hem klaar te stomen voor de clash tegen Wolves komend weekend. Voorlopig zijn de interland met de Rode Duivels tegen San Marino, binnen 10 dagen, en de verplaatsing naar Kazachstan niet in gevaar. De Engelse kampioen is in het aanvallende compartiment voldoende gestoffeerd, maar een eventueel verlies van De Bruyne laat zich sowieso gevoelen. (KTH)

