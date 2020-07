Exclusief voor abonnees De Bruyne maakt statement tegen nieuwe kampioen 03 juli 2020

Ooit raken de superlatieven op. Zelfde verhaal tegen een kampioen met feestnachten in benen en hoofden. Kevin De Bruyne orkestreert, Kevin De Bruyne manoeuvreert, Kevin De Bruyne demonstreert. Een doelpunt vanop de stip, een assist voor Foden en een beslissende pass voor Sterling die door de statistici zal worden geschrapt. Het zal zo zijn. Manchester City, de vorige kampioen, maakte een statement tegen de nieuwe heerser in de Premier League: 4-0. Nou moe. Wat dat waard is, moet nog blijken. Decompressie bij Liverpool? Aanvoerder De Bruyne speelde met het mes tussen de tanden, zoals sinds de herstart. Hij maakte zijn punt, met de aanvoerdersband om de arm. Van het record van Thierry Henry is hij nog drie assists verwijderd, maar met 11 goals en 17 assists is dit zijn productiefste seizoen ooit in de Premier League. Dat verdient een individuele prijs. Divock Origi viel nog in. (KTH)

