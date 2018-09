De Bruyne is verlost van krukken 03 september 2018

De krukken zijn weg, de brace zit nog altijd om de knie. De geblesseerde Kevin De Bruyne kwam voor de match tegen Newcastle poolshoogte nemen aan de zijlijn. De komende dagen begint de Rode Duivel, out tot november, aan de echte revalidatie. Bij City hopen ze dat hij vroeger dan verwacht kan terugkeren. City won moeizaam van Newcastle (2-1). Vincent Kompany viel in de laatste minuut in. (KTH)

